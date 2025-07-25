Трансферна сага добігає кінця. Дьокереш може зітхнути з полегшенням
Клуб дав згоду на перехід форварда
14 хвилин тому
Фото: Getty Images
Перехід шведського футболіста Віктора Дьокереша з лісабонського Спортінга в лондонський Арсенал неминучий.
За інформацією відомого журналіста Фабриціо Романо, нападник отримав письмовий дозвіл португальського клубу на проходження медичного обстеження, який заплановано на суботу.
Очікується, що Дьокереш прибуде до Лондона в п'ятницю, поклавши край довгій трансферній історії, під час якої Арсенал підпише свою головну мету в атаці перед сезоном 2025/26.
27-річний Дьокереш продемонстрував вражаючу гру в Португалії минулого сезону і має намір посилити атаку Мікеля Артети. Офіційне підтвердження трансферу очікується найближчими днями.