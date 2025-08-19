Павло Василенко

Дербі першого раунду Англійської Прем'єр-ліги відбулося на «Олд Траффорд». Зійшлися Манчестер Юнайтед і Арсенал. «Каноніри» перемогли з рахунком 1:0. Віктор Дьокереш, гравець, чиє прибуття викликало чималий ажіотаж і який також відмовився грати за Манчестер Юнайтед, дебютував за Арсенал.

Після цієї великої саги Дьокереш став гравцем Арсенала, і його перший офіційний виступ за «канонірів» очікувався з нетерпінням. Зрештою, його гру оцінили як один з найгірших дебютів в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Дьокереш провів на полі 60 хвилин і завершив матч як гравець з найгіршим рейтингом в обох командах за версією Sofascore. Якщо врахувати гравців, які вийшли на заміну та заслужили свій рейтинг, то він був найгіршим серед 29 гравців.

За час, проведений у грі, шведський нападник не завдав жодного удару по воротах.

Крім того, у Дьокереша був один невдалий дриблінг, два з семи виграних єдиноборств та один з шести виграних повітряних дуелей. Він втрачав м'яч 11 разів та один раз опинився в офсайді. Через усе вищезазначене він заслуговував на загальну оцінку 6,0.

З огляду на вищезгадані очікування, це один з найгірших дебютів в історії АПЛ. Звичайно, зіграно лише один тур, і швед матиме можливість реабілітуватися перед уболівальниками на вихідних, коли на «Емірейтс» Арсенал прийматиме Лідс.