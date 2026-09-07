Арсенал на власному полі обіграв Челсі в матчі третього туру англійської Прем’єр-ліги. Лондонське дербі завершилося перемогою господарів із рахунком 2:1 .

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Першими забили гості. Роджерс скористався моментом і вивів Челсі вперед. Проте команда не змогла втримати перевагу, оскільки Арсенал швидко перехопив ініціативу та почав створювати більше небезпечних атак.

Господарі відігралися завдяки голу Кая Гаверца. Німецький нападник вдало завершив атаку своєї команди та повернув Арсенал у гру. Після цього «каноніри» продовжили діяти активніше, контролювали м’яч і регулярно загрожували воротам суперника.

Переможний гол забив Мартін Едегор. Капітан Арсенала скористався черговою нагодою та встановив остаточний рахунок – 2:1.

Цей результат дозволив Арсеналу продовжити вражаючу серію. У своїх останніх 30 лондонських дербі АПЛ команда зазнала лише однієї поразки. На цьому відрізку лондонці здобули 23 перемоги та шість разів зіграли внічию.

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