Гості зі «Стемфорд Брідж», яких цього сезону очолює Хабі Алонсо, краще розпочали матч. Уже на 2-й хвилині Морган Роджерс вивів Челсі вперед.

Арсенал переміг Челсі з рахунком 2:1 у великому лондонському дербі третього туру Англійської Прем'єр-ліги. Команда Мікеля Артети здобула третю перемогу поспіль та зберегла 100% результат на старті чемпіонату.

Арсенал швидко відреагував, однак гол Ріккардо Калафіорі на 12-й хвилині був скасований після втручання VAR через попередній офсайд. Водночас тиск «канонірів» приніс результат на 25-й хвилині. Деклан Райс віддав передачу на Кая Хаверца, який точним ударом із межі штрафного майданчика зрівняв рахунок.

На початку другого тайму господарі поля здійснили остаточний поворот у матчі. На 50-й хвилині після небезпечної передачі в центр Хаверц хитро пропустив м'яч, а Мартін Едегор опинився сам перед воротарем та спокійно забив другий гол Арсенала.

До завершення зустрічі «каноніри» контролювали ритм гри та не дозволяли Челсі створювати небезпечні моменти біля своїх воріт. Найближчими до порятунку гості були на 86-й хвилині, коли Роджерс із вигідної позиції пробив вище поперечини.

У підсумку Арсенал здобув перемогу з рахунком 2:1. Після трьох турів команда Артети має максимум із дев'яти очок. Для Хабі Алонсо ця поразка стала першою офіційною у новому сезоні на посаді головного тренера Челсі.

АПЛ, 3-й тур

Арсенал – Челсі – 2:1

Голи: Хаверц, 25, Едегор, 50 – Роджерс, 2.