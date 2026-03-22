Дубль O'Райллі приніс Манчестер Сіті перемогу у фіналі Кубка англійської ліги над Арсеналом
Містяни вдев’яте у своїй історії стали володарями трофею
23 хвилини тому
Манчестер Сіті став володарем Кубка англійської ліги, обігравши Арсенал у фінальному поєдинку на стадіоні Вемблі.
Долю титулу було вирішено у другому таймі протягом чотирьох хвилин. Рахунок відкрив Ніко O'Райллі на 60-й хвилині, скориставшись грубою помилкою голкіпера Кепи Аррісабалаги. Вже на 64-й хвилині O'Райллі оформив дубль — півзахисник головою замкнув подачу Матеуса Нунеса, спрямувавши м'яч у дев'ятку ворон канонірів.
Фінал Кубка ліги (Carabao Cup)
Арсенал — Манчестер Сіті — 0:2
Голи: Ніко O'Райллі, 60, 64
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04