Арсенал вперше обіграв Евертон на новому стадіоні
Миколенко відіграв повний матч
35 хвилин тому
Фото - Getty Images
Евертон в рамках 17 туру АПЛ вдома зустрічався з лідером першості Арсеналом. Матч у Ліверпулі завершився з рахунком 0:1.
Мікель Артета вперше завітав з канонірами на новий стадіон Евертона на Хілл Дікінсон, отримавши теплий прийом від місцевої публіки.
Долю поєдинку вирішив гол з пенальті, призначений за гру рукою О'Браєна. До позначки підійшов Дьокереш, який не залишив шансів Пікфорду врятувати господарів.
Переваги в один гол вистачило лондонцям, аби взяти 3 очки на полі Евертона, який продовжував грати у свій футбол до фінального свистка.
АПЛ. 17 тур
Евертон - Арсенал 0:1
Гол: Дьокереш, 27 (з пенальті)
