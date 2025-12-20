Матч-відкриття 17-го туру англійської Прем’єр-ліги між Ньюкаслом і Челсі подарував уболівальникам справжню драму та завершився бойовою нічиєю. Господарі швидко захопили ініціативу та двічі вразили ворота лондонців уже в першому таймі.

На 4-й хвилині після прострілу з правого флангу Ентоні Гордон пробив у воротаря, Трево Чалоба не зумів винести м’яч, а Нік Вольтемаде опинився першим на добиванні — 1:0. На 20-й хвилині Ньюкасл знову скористався стандартом: Гордон отримав м’яч на лівому фланзі та навісив у штрафний майданчик, де Вольтемаде випередив захисників і оформив дубль — 2:0.

Після перерви Челсі поступово почав повертатися в гру. На 49-й хвилині Ріс Джеймс зі штрафного майстерно перекинув м’яч у лівий нижній кут, скоротивши відставання — 2:1. А на 66-й хвилині після далекого виносу від голкіпера гостей Жоау Педру головою прокинув м’яч повз Маліка Тіава, вийшов сам на сам і холоднокровно переграв воротаря Ньюкасла — 2:2.

У заключні хвилини господарі були близькі до перемоги: Ентоні Еланга готувався завдати вирішального удару, але Джеймс у підкаті заблокував постріл. Згодом після подачі з правого флангу Гарві Барнс прицільно пробив, однак м’яч влучив у сітку із зовнішнього боку.

За підсумками туру Челсі зберігає четверте місце в турнірній таблиці, тоді як Ньюкасл розташується на 11-й позиції.

АПЛ. 17 тур

Ньюкасл — Челсі 2:2

Голи: Вольтемаде, 4, 20 — Джеймс, 49, Педру, 66