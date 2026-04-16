Арсенал вперше в історії два сезони поспіль зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів
Лондонці переписали сторінку клубних досягнень
близько 4 годин тому
Арсенал – Спортінг / Фото - ВВС
Лондонський Арсенал обіграв лісабонський Спортінг за підсумками протистоянн в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Підопічні Мікеля Артети перемогли португальців на виїзді з рахунком 1:0, а вдома зіграли внічию 0:0.
У наступній стадії турніру лондонці зіграють проти мадридського Атлетіко. Матчі відбудуться 28 квітня і 5 травня.
Арсенал вперше в історії два сезони поспіль зіграє у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у попередній кампанії їх вибив ПСЖ.
Нагадаємо, Баварія у матчі з сімома голами вибила Реал з Ліги чемпіонів.
