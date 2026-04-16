Арсенал зіграв внічию зі Спортінгом та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Поєдинок на Емірейтс завершився без забитих м'ячів
близько 2 годин тому
Лондонський Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді чвертьфіналу команда Мікеля Артети зіграла внічию з лісабонським Спортінгом.
У першому таймі господарі контролювали хід гри, проте після перерви ініціатива перейшла до португальців. Попри тиск левів» у другому таймі, каноніри втримали нічийний результат.
За сумою двох зустрічей (1:0) далі проходить англійський клуб завдяки мінімальній перемозі у Лісабоні.
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Другий матч
Арсенал — Спортінг — 0:0 (перший матч — 1:0)
У півфіналі турніру Арсенал зустрінеться з мадридським Атлетіко, який у чвертьфіналі вибив Барселону. Перший матч відбудеться у Мадриді 28 квітня.
