Англійські клуби продовжують виявляти інтерес до півзахисника мюнхенської Баварії Леона Горецки.

За даними журналіста Екрема Конура, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Вест Хем стежать за 30-річним німцем, який влітку залишить свій нинішній клуб.

Перші переговори між представниками Горецки та англійцями показали, що гравець відкритий до нових викликів за межами Німеччини та розглядає можливість переїзду до Прем'єр-ліги.

Цього сезону хавбек провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.