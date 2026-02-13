Відома оцінка Ярмолюка в нічийному матчі з Арсеналом
Українець провів на полі 73 хвилини
близько 4 годин тому
Єгор Ярмолюк/фото: Брентфорд
У рамках 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між лондонськими Брентфордом та Арсеналом. Зустріч відбулася на стадіоні Ком'юніті Стедіум і завершилася нічиєю - 1:1.
У поєдинку взяв участь український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Він не відзначився результативними діями та був замінений на 73-й хвилині. Аналітичний портал WhoScored оцінив його гру в 6,1 бала - це виявився найнижчим показником серед усіх польових гравців господарів, які вийшли у стартовому складі.
Найкращим футболістом матчу визнали захисника Арсеналу Габріела Магальяєса, який отримав оцінку 7,9 балів.