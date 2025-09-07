Павло Василенко

Дуже погані новини для головного тренера лондонського Арсенала Мікеля Артети: тепер зрозуміло, як довго Вільям Саліба вибув з гри через травму.

Французький захисник отримав травму під час розминки, але спочатку думав, що зможе грати, а в перші секунди домашньої поразки від Ліверпуля (0:1) минулої неділі зрозумів, що це неможливо.

Центральний захисник буде відсутній від трьох до чотирьох тижнів і пропустить сім ігор за «канонірів». Він точно пропустить матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті, перший поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка та зустріч Кубка ліги проти Порт Вейл.

Якщо найгірший сценарій підтвердиться, і він вибув на місяць, то не зіграє на матчах Артети проти Ньюкасла та Вест Гема в АПЛ, а також проти Олімпіакоса в Лізі чемпіонів.