Барселона та Арсенал націлилися на партнера Зінченка по Ноттінгем Форест
Мурільйо привернув увагу європейських грандів
36 хвилин тому
Центральний захисник Ноттінгем Форест Мурільйо привернув увагу Арсеналу та Барселони, повідомляє CaughtOffside. За даними джерела, обидва топ-клуби Європи серйозно зацікавлені у 23-річному бразильці, і його перехід може відбутися вже 2026 року.
Цього сезону Мурільйо провів три зустрічі в АПЛ, встигнувши отримати одне попередження, а в березні дебютував у складі збірної Бразилії.
Контракт гравця з Ноттінгем Форест діє до літа 2029 року, що забезпечує англійському клубу міцні позиції у будь-яких переговорах. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 55 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко не увійшов до заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи.