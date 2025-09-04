Центральний захисник Ноттінгем Форест Мурільйо привернув увагу Арсеналу та Барселони, повідомляє CaughtOffside. За даними джерела, обидва топ-клуби Європи серйозно зацікавлені у 23-річному бразильці, і його перехід може відбутися вже 2026 року.

Цього сезону Мурільйо провів три зустрічі в АПЛ, встигнувши отримати одне попередження, а в березні дебютував у складі збірної Бразилії.

Контракт гравця з Ноттінгем Форест діє до літа 2029 року, що забезпечує англійському клубу міцні позиції у будь-яких переговорах. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 55 мільйонів євро.

