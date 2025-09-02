Захисник лондонського Арсенала Якуб Ківіор офіційно став гравцем Порту на правах оренди. Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Термін орендної угоди розрахований на один рік.

Раніше Ківіор виступав за словацькі клуби Железярне Подбрезова та Жиліна, після чого захищав кольори італійської Спеції. У 2023 році він приєднався до Арсенала, за який провів 68 матчів, відзначився трьома голами та п’ятьма результативними передачами.

З 2022 року Якуб виступає за національну збірну Польщі. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить €28 млн.

Також окрім Ківіора, лондонський Арсенал відправив в оренду українського захисника Олександра Зінченка.