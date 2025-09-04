Захисник Арсеналу Олександр Зінченко, який сезон 2025/26 проводить у Ноттінгемі на правах оренди, не зможе взяти участь у поєдинку четвертого туру АПЛ.

Згідно з правилами Прем'єр-ліги, футболіст, орендований у іншого клубу, не має права виходити на поле проти команди, якій належать його права. Тому 13 вересня на стадіоні Emirates українець буде змушений пропустити зустріч Арсеналу з Ноттінгемом.

Цього сезону Зінченко ще не грав офіційні матчі за лондонців, а останнім для нього став товариський поєдинок проти іспанського Вільярреала, який відбувся 6 серпня.

Український гравець приєднався до Арсеналу влітку 2022 року, перейшовши із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. З того часу він провів за клуб 91 матч у всіх турнірах, відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами.

Ноттінгем після трьох турів чемпіонату набрав чотири очки і займає десяту сходинку в турнірній таблиці.