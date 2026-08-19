Арсенал зробив важливу заяву щодо Артети
Іспанець отримає нову трудову угоду
Головний тренер Арсенала Мікель Артета найближчим часом має продовжити контракт із лондонським клубом. Чинна угода іспанського фахівця розрахована до наступного року, однак керівництво «канонірів» не сумнівається у продовженні співпраці.
Головний виконавчий директор Арсенала Річард Гарлік заявив, що обидві сторони зацікавлені у новій угоді. За його словами, переговори мають завершитися успішно, а затримка пов'язана виключно з поточними справами клубу під час трансферного вікна.
Артета очолює лондонців із 2019 року. За цей час іспанець допоміг команді повернутися до боротьби за найвищі місця в Англії, а минулого сезону вивів Арсенал до фіналу Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі лондонці поступилися ПСЖ.
Востаннє Артета продовжував контракт із Арсеналом у вересні 2024 року. Тепер клуб хоче оформити нову угоду вже під час поточного трансферного вікна.
Арсенал тим часом готується до старту нового сезону. Перший матч команда Артети проведе у п'ятницю проти новачка чемпіонату Англії Ковентрі.
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