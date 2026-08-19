Павло Василенко

Головний тренер Арсенала Мікель Артета найближчим часом має продовжити контракт із лондонським клубом. Чинна угода іспанського фахівця розрахована до наступного року, однак керівництво «канонірів» не сумнівається у продовженні співпраці.

Головний виконавчий директор Арсенала Річард Гарлік заявив, що обидві сторони зацікавлені у новій угоді. За його словами, переговори мають завершитися успішно, а затримка пов'язана виключно з поточними справами клубу під час трансферного вікна.

Артета очолює лондонців із 2019 року. За цей час іспанець допоміг команді повернутися до боротьби за найвищі місця в Англії, а минулого сезону вивів Арсенал до фіналу Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі лондонці поступилися ПСЖ.

Востаннє Артета продовжував контракт із Арсеналом у вересні 2024 року. Тепер клуб хоче оформити нову угоду вже під час поточного трансферного вікна.

Арсенал тим часом готується до старту нового сезону. Перший матч команда Артети проведе у п'ятницю проти новачка чемпіонату Англії Ковентрі.