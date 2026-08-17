Павло Василенко

Головний тренер Арсенала Мікель Артета закликав Англійську Прем'єр-лігу змінити правила щодо запасних гравців до початку нового сезону.

Іспанський фахівець розчарований тим, що йому довелося не включити кількох гравців до складу команди на вчорашній матч Суперкубка Європи проти Манчестер Сіті через обмежену кількість гравців, які можуть залишатися на лаві запасних.

Артета наполягає на тому, щоб АПЛ збільшила розмір групи гравців для матчів.

Наразі до складу команди може входити лише 20 футболістів на кожен матч – 11 стартових гравців та дев'ять запасних. Через це обмеження менеджер визнав, що виключив Габріеля Мартінеллі, Габріеля Жезуса та Ітана Нванері із заявки команди. Однак усіх трьох пов'язували з можливим відходом, тому це, ймовірно, було суттєвим фактором.

У заяві для TNT Sports Артета сказав:

«Мені дуже сумно, що я не можу на них покластися. Я борюся з Прем'єр-лігою за розширення складу та включення до групи більшої кількості гравців. Вони заслуговують бути там. Сподіваюся, ми зможемо змінити це правило».

Така зміна узгодить правила Прем'єр-ліги з правилами Ліги чемпіонів, де менеджерам дозволено мати більшу лаву запасних.