Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про трансфер вінгера збірної Англії Еберечі Езе, який перебрався з Кристал Пелас. Його слова наводить пресслужба клубу.

Ми безмежно раді, що Еберечі приєднався до Арсенала. Він потужний і яскравий гравець, який додасть нової грані нашій атакуючій грі. Не менше, ніж його талант і ігрова грамотність, вражає його працьовитість протягом усієї кар'єри, яка привела його туди, де він зараз.

Його шлях, менталітет і амбіції - саме те, що ми хочемо бачити в нашій команді, і нам приємно бачити, як багато для нього і його сім'ї означає перехід в наш клуб. Ми всі з нетерпінням чекаємо початку роботи з Еберечі, - розповів Артета.