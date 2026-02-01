Іспанський тренер Мікель Артета може завершити роботу в лондонському Арсеналі за підсумками цього сезону. Про це повідомляє видання Give Me Sport.

За даними джерела, керівництво клубу готове розлучитися з 43-річним фахівцем, якщо команда не зуміє здобути чемпіонський титул в Англійській Прем'єр-лізі.

Після 24 турів АПЛ Арсенал набрав 53 очки та очолює турнірну таблицю. У Лізі чемпіонів каноніри також виступили впевнено, набравши 24 бали у восьми матчах та вийшовши до 1/8 фіналу з першого місця.

Раніше Арета відреагував на розгромну перемогу над Лідсом.