Артета оцінив перформанс Арсенала в півфіналі Кубка англійської ліги
Все вирішиться в матчі-відповіді
близько 1 години тому
Мікель Артета/ Фото - Арсенал
Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підбив півфіналу Кубка англійської ліги проти Челсі (3:2). Його слова наводить Sky Sports.
Я вражений тим, що робив Арсенал проти суперника з такою якістю в усіх аспектах. Ми домінували, забили 3 голи і ще мали дві нагоди, щоб забити четвертий м'яч. Другий гол Челсі трохи змінив гру, але в цілому я дуже задоволений. Хоча могло б бути і краще, - сказав Мікель Артета.
Матч-відповідь між Арсеналом та Челсі відбудеться 3 лютого.
