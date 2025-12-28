Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 18 туру АПЛ проти Брайтона (2:1). Його слова наводить Football.London.

Дуже задоволений грою, ми домінували як в індивідуальному плані, так і в колективному, ми представляли серйозну загрозу і дуже задоволені цим, але різниця в рахунку повинна була бути набагато більшою - я маю на увазі кількість ситуацій, явних моментів, які ми створювали в ході гри.

Рахунок не мав бути 2:1, але це АПЛ. Здається, вони забили першим же ударом, а потім Раї довелося зробити ще один сейв, щоб утримати рахунок, - сказав Артета.