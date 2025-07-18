Павло Василенко

Арсенал завершив операцію з переходу Ноні Мадуеке з Челсі за 55 мільйонів євро плюс бонуси за результативність.

23-річний вінгер підписав п'ятирічний контракт зі своїм новим клубом. Однак його перехід з Челсі викликав невдоволення вболівальників Арсенала у соціальних мережах: петицію з вимогою не підписувати з ним контракт підписали до 5000 осіб. Втім, його колишній одноклубник, воротар Кепа Аррісабалага, вже цього літа зробив те саме.

Мадуеке перейшов у Челсі з ПСВ Ейндховен у 2023 році і забив 20 голів і віддав дев'ять гольових передач у 92 матчах.