Артета — про повернення Жезуса: «Молюся, щоб він грав так, як і раніше»
Коуч Арсенала висловився про Габріеля Жезуса
близько 1 години тому
Головний наставник лондонського Арсеналу Мікель Артета відзначив прогрес бразильського нападника Габріеля Жезуса, який зумів повернутись на високий рівень після серйозної травми.
«Він був дуже щасливий, і, якщо не помиляюся, сьогодні це був його 100-й матч. Це пояснює його шлях, на якому було багато перешкод. Але я молюся, щоб завдяки неймовірній стійкості, боротьбі та духу він зміг через 11 місяців грати так, як грав раніше. Тож, чудово, що він повернувся», – сказав Артета.
Матч Кубка ліги проти Крістал Пелас став для Жезуса ювілейним — сотим у складі Арсеналу. За цей час форвард записав на свій рахунок 26 забитих м'ячів та 20 результативних передач.
Нагадаємо, що саме Арсенал пробився до півфіналу Кубка англійської ліги.