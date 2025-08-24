Сергій Стаднюк

Стадія 1/32 фіналу підійде до свого кінця у понеділок, 25 серпня. Окрім цього, свої матчі проведуть гранди європейського футболу.

Українські баталії розпочнуться в Одесі. Місцева Реал Фарма прийме тернопільську Ниву. На Київщині відбудеться обласне дербі між Чайкою та Лісним Сергія Рибалки та Дениса Гармаша. Атлет прийме Чернігів у протистоянні новачків Другої та Першої ліг. Агробізнес на виїзді спробує пройти міцний Діназ. Також зіграє Полісся... Ставки. Аматорський клуб прийме Ребел, що феєрить вже у професіоналах.

13:00 | Реал Фарма – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

14:00 | Чайка – Лісне. Пряма трансляція

15:30 | Атлет Київ – Чернігів. Пряма трансляція

15:30 | Діназ – Агробізнес. Пряма трансляція

15:30 | Полісся Ставки – Ребел. Пряма трансляція

В Іспанії відбудеться «дербі» представників місцевої асоціації в єврокубках. Лігочемпіонський Атлетік прийме Райо Вальєкано, що грає у Лізі конференцій. В Італії Інтер, який зупинився за крок від чемпіонства та титулу Ліги чемпіонів, зіграє з Торіно. Центральним же матчем ігрового дня стане протистояння Ньюкасла та Ліверпуля. «Червоні», безумовно, пам'ятають минулий фінал Кубка ліги й бажають помститися.