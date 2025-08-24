Завершення 1/32 фіналу Кубка України, Ліверпуль та Інтер. Що подивитися 25 серпня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня понеділка
44 хвилини тому
Стадія 1/32 фіналу підійде до свого кінця у понеділок, 25 серпня. Окрім цього, свої матчі проведуть гранди європейського футболу.
Українські баталії розпочнуться в Одесі. Місцева Реал Фарма прийме тернопільську Ниву. На Київщині відбудеться обласне дербі між Чайкою та Лісним Сергія Рибалки та Дениса Гармаша. Атлет прийме Чернігів у протистоянні новачків Другої та Першої ліг. Агробізнес на виїзді спробує пройти міцний Діназ. Також зіграє Полісся... Ставки. Аматорський клуб прийме Ребел, що феєрить вже у професіоналах.
13:00 | Реал Фарма – Нива Тернопіль. Пряма трансляція
14:00 | Чайка – Лісне. Пряма трансляція
15:30 | Атлет Київ – Чернігів. Пряма трансляція
15:30 | Діназ – Агробізнес. Пряма трансляція
15:30 | Полісся Ставки – Ребел. Пряма трансляція
В Іспанії відбудеться «дербі» представників місцевої асоціації в єврокубках. Лігочемпіонський Атлетік прийме Райо Вальєкано, що грає у Лізі конференцій. В Італії Інтер, який зупинився за крок від чемпіонства та титулу Ліги чемпіонів, зіграє з Торіно. Центральним же матчем ігрового дня стане протистояння Ньюкасла та Ліверпуля. «Червоні», безумовно, пам'ятають минулий фінал Кубка ліги й бажають помститися.
20:30 | Атлетік – Райо Вальєкано. Пряма трансляція
21:45 | Інтер – Торіно. Пряма трансляція
22:00 | Ньюкасл – Ліверпуль. Пряма трансляція
