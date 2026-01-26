Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки центрального матчу 23 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Його слова наводить Football.London.

Ми дуже добре розпочали гру, у перші півгодини ми домінували, грали в тих зонах, у яких хотіли, забили гол, створили ще два фантастичні моменти. А потім ми подарували гол супернику. Помилки - частина футболу, але це нетипове для нас гол. Ми подарували його та надію, після чого настрій матчу змінився. У другому таймі нам не вдавалося утримувати м'яч у потрібних зонах, гра стала трохи відкритішою, без того домінування, яке було у нас у першому таймі.

А в другому таймі суперник забив два чудові голи. У великих матчах важливі індивідуальна майстерність та моменти чаклунства, і сьогодні ми побачили гарні приклади.

Я дуже розчарований, але мені потрібно взяти відповідальність на себе і бути поруч із футболістами, - сказав Артета.