Астон Вілла офіційно підтвердила підписання центрального захисника Віктора Ліндельофа. 31-річний шведський футболіст перейшов до команди Уная Емері на правах вільного агента після закінчення контракту з Манчестер Юнайтед. Фінансові та контрактні деталі не розголошуються.

Ліндельоф виступав за Манчестер Юнайтед з 2017 року, провівши 284 поєдинки, в яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. У складі червоних дияволів він встиг виграти Кубок англійської ліги та Кубок Англії.

До переходу до Манчестера шведський центрбек захищав кольори Бенфіки, разом з якою також ставав володарем національних трофеїв. Свою кар'єру він розпочинав на батьківщині у Швеції.

Раніше повідомлялося, що Джейдон Санчо може стати гравцем Астон Вілли.