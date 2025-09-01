Крістал Пелас на виїзді розгромив Астон Віллу
Бірмінгемці провалили домашню гру
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі третього туру Англійської Прем’єр-ліги Астон на своєму полі програла Крістал Пелас з рахунком 3:0.
Перший м’яч у зустрічі забив Жан-Філіп Матета, реалізувавши пенальті на 21-й хвилині.
У другому таймі «орли» зміцнили перевагу. На 68-й хвилині відзначився Марк Гехі, а остаточний рахунок встановив Ісмаїла Сарр на 78-й хвилині.
Відзначимо, що київське Динамо в основному етапі Ліги конференцій зіграє з Крістал Пелас.
Астон Вілла має лише одне очко після трьох турів (19-е місце), а Крістал Пелас набрав п’ять балів та розташувався на восьмій позиції в турнірній таблиці чемпіоната Англії.
АПЛ, 3-й тур
Астон Вілла – Крістал Пелас – 0:3
Голи: Матета, 21 (пен), Гехі, 68, Сарр, 78.