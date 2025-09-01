Англійський півзахисник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо найближчим часом стане гравцем Астон Вілли, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, 25-річний футболіст, за якого колись манкуніанці заплатили 85 мільйонів євро, перейде в новий клуб на правах оренди.

Минулого сезону 2024/25 Санчо виступав за Челсі, також на умовах оренди, провівши 41 матч, у яких забив 5 голів та віддав 10 результативних передач. За інформацією порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед на порозі гучного трансферу голкіпера.