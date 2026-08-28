Павло Василенко

Ніколас Джексон більше не є гравцем Челсі. У п'ятницю сенегальський нападник офіційно перейшов до Астон Вілли, яка витратила на його трансфер чималу суму.

Джексон перебрався до Челсі з Вільярреала влітку 2023 року за 37 мільйонів євро. Сенегалець швидко адаптувався на «Стемфорд Брідж» та загалом провів за лондонську команду 81 матч, у яких забив 30 голів і віддав 12 результативних передач.

Його виступи привернули увагу мюнхенської Баварії, яка взяла форварда в оренду. У складі німецького клубу Джексон був дублером Гаррі Кейна, але зумів проявити себе, відзначившись 15 голами.

Втім, Баварія не скористалася опцією викупу, після чого Джексон повернувся до Челсі. Новий головний тренер лондонців Хабі Алонсо не розраховував на сенегальця, тому той почав шукати нову команду.

Пошуки тривали кілька тижнів і завершилися переходом до Астон Вілли. За інформацією Фабріціо Романо, англійський клуб заплатив за нападника 75 мільйонів євро. Контракт Джексона розрахований до 30 червня 2031 року.