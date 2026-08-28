Сергій Разумовський

Челсі досяг усної домовленості з Астон Віллою щодо трансферу аргентинського голкіпера Еміліано Мартінеса. Про це у соцмережі X повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨💣 BREAKING: Chelsea reach verbal agreement to sign Emiliano Martínez, HERE WE GO! 🔵🇦🇷



Club to club agreement with Aston Villa on fee worth £7.5m for permanent move.



Dibu gave green light to #CFC yesterday and clubs agreed on terms today, as @TeleFootball reported. pic.twitter.com/YXs62PwB2s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Лондонський клуб планує оформити постійний перехід футболіста, а сума компенсації за угодою становитиме £7,5 мільйона. Сам Мартінес, відомий за прізвиськом Дібу, дав згоду на переїзд до Лондона ще напередодні. Після цього представники Челсі та Астон Вілли провели фінальні переговори й погодили основні умови майбутньої угоди.

Очікується, що найближчим часом клуби завершать необхідні формальності, після чого трансфер буде офіційно оголошено. Для Челсі перехід Мартінеса стане можливістю посилити воротарську позицію досвідченим футболістом, який має значний досвід виступів на найвищому рівні.

Тридцяти трирічний аргентинець уже тривалий час шукає новий виклик у кар’єрі. Влітку його можливий перехід до Ювентуса не відбувся, однак після цього ситуація змінилася. Астон Вілла підписала Зіона Судзукі з Парми, якого розглядають як нового основного воротаря команди.

У таких умовах Мартінес утратив статус беззаперечного першого номера бірмінгемського клубу та вирішив розглянути можливість переходу до іншої команди. Челсі, зі свого боку, зацікавився кандидатурою аргентинця й запропонував йому продовження кар’єри в англійській Прем’єр-лізі.

Еміліано Мартінес приєднався до Астон Вілли у 2020 році після переходу з Арсенала. Відтоді голкіпер провів за бірмінгемську команду 256 матчів у всіх турнірах. За цей період він став одним із головних лідерів клубу та здобув із Віллою Лігу Європи минулого сезону.

Аргентинець також має значні досягнення на міжнародному рівні. На чемпіонаті світу 2022 року він допоміг збірній Аргентини завоювати золоті медалі. Мартінес відіграв важливу роль у вирішальних матчах турніру, зокрема під час серії післяматчевих пенальті.

На чемпіонаті світу 2026 року аргентинська команда за участю Мартінеса дійшла до фіналу.