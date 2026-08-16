Павло Василенко

Ще кілька днів тому здавалося, що Дзіон Судзукі стане новим гравцем ПСЖ. Французький клуб навіть досяг домовленості з Пармою щодо трансферу японського голкіпера, однак в останній момент угода зірвалася.

Після цього Судзукі швидко знайшов інший варіант продовження кар'єри. За інформацією Фабріціо Романо та Девіда Орнштейна з The Athletic, 23-річний воротар близький до переходу в англійську Астон Віллу.

Інтерес до японця суттєво зріс після яскравого сезону в Серії А та виступів на чемпіонаті світу. Протягом останніх тижнів Судзукі пов'язували з кількома провідними європейськими клубами, а головним претендентом тривалий час залишався саме ПСЖ.

Втім, тепер кар'єра голкіпера продовжиться в Англійській Прем'єр-лізі. Судзукі вже погодив умови особистого контракту з Астон Віллою, а Парма, як очікується, прийме пропозицію англійців у розмірі 30 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Очікується, що японський воротар підпише контракт із бірмінгемським клубом до 2031 року. Офіційне підтвердження трансферу може з'явитися найближчими днями.

Судзукі виступає за Парму вже два сезони. За цей час він провів 20 матчів, у п'яти з яких зберіг свої ворота на «нуль».