Володимир Кириченко

Голкіпер Реала Андрій Лунін протягом останніх днів був запропонований Ювентусу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринський клуб роздумує над підписанням 27-річного українця.

Реал купив Луніна у Зорі влітку 2018 року за 8,5 млн євро. Минулого сезону він пропустив 21 гол у 12 матчах та 1 раз зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше Лунін почув вердикт за асист у матчі Реала проти Депортіво.