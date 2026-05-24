Денис Сєдашов

Астон Вілла обіграла Манчестер Сіті на його полі в матчі фінального, 38-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч у Манчестере завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Бірмінгемці пропустили першими на 23-й хвилині, коли ворота пробив Антуан Семеньо. Відігратися Астон Вілла змогла на старті другого тайму завдяки голу Оллі Воткінса на 47-й хвилині. Він же на 63-й хвилині оформив дубль і встановив остаточний рахунок матчу.

АПЛ. 38-й тур

Манчестер Сіті — Астон Вілла 1:2

Голи: Семеньо, 23 — Воткінс, 47, 63

Завдяки цьому успіху Астон Вілла завершила сезон на четвертому місці в таблиці, маючи 65 очок. Манчестер Сіті фінішував у чемпіонаті на другій позиції з 78 пунктами в активі.

Манчестер Сіті офіційно підтвердив, що Гвардіола залишить клуб.