Денис Сєдашов

Львівський Рух не братиме участі в плей-оф за збереження місця в Прем'єр-лізі. Наступний сезон команда проведе в Другій лізі. Повідомляє Tribuna.com.

За підсумками сезону УПЛ Рух посів 14-те місце, випередивши Олександрію на чотири очки, і мав змагатися в стикових матчах із представником Першої ліги. Проте президент клубу Григорій Козловський повідомив, що головна команда добровільно перейде до третього дивізіону, а клуб зосередиться на розвитку академії.

Основна команда гратиме в Другій лізі. U19 буде грати. Завдання академії — не здавати позиції та надалі вигравати. Конкретне завдання команди U19 — мінімум фінал Юнацької ліги УЄФА. Надзавдання — якщо ми її дійсно виграємо. Григорій Козловський

Рух залишає елітний дивізіон після шести сезонів виступів. Найкращим результатом клубу в Прем'єр-лізі є шосте місце в сезоні 2022/23.

