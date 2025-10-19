Астон Вілла здобула вольову перемогу над Тоттенхемом
Гості пропустили швидкий гол, але зуміли перевернути гру
13 хвилин тому
Тоттенгем – Астон Вілла/фото: Getty Images
У восьмому турі Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між Тоттенхемом та Астон Віллою на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні.
Господарі одразу заволоділи ініціативою та швидкими атаками здивували суперника. Проте гості не дозволили собі довго залишатися у нокдауні та ще у першому таймі відповіли забитим голом.
У другій половині гри команди продовжили активну боротьбу, але успіх був на боці Астон Вілли. Гості вийшли вперед і зуміли зберегти перевагу до фінального свистка, здобувши перемогу з рахунком 2:1.
Англійська Прем’єр-ліга, 8-й тур
Тоттенгем – Астон Вілла – 1:2
Голи: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37, Буендіа, 77