У восьмому турі Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між Тоттенхемом та Астон Віллою на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні.

Господарі одразу заволоділи ініціативою та швидкими атаками здивували суперника. Проте гості не дозволили собі довго залишатися у нокдауні та ще у першому таймі відповіли забитим голом.

У другій половині гри команди продовжили активну боротьбу, але успіх був на боці Астон Вілли. Гості вийшли вперед і зуміли зберегти перевагу до фінального свистка, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Англійська Прем’єр-ліга, 8-й тур

Тоттенгем – Астон Вілла – 1:2

Голи: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37, Буендіа, 77