Вже другі! Тоттенгем продовжує шокувати всю Англію
Новачок АПЛ не зміг уникнути поразки від команди, що у минулому сезоні фінішувала 17-ю
35 хвилин тому
У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем на виїзді здолав Лідс.
Лондонці відкрили рахунок на 23-й хвилині завдяки влучному удару Теля. Господарі зуміли відповісти ще до перерви – на 34-й хвилині Окафор відновив рівновагу.
Після відпочинку команда Томаса Франка знову вийшла вперед: Кудус на 57-й хвилині реалізував свій момент, встановивши остаточний результат. Попри спроби новачка еліти врятувати гру, три бали поїхали до Лондона.
Тоттенгем набрав 14 очок і вийшов уже на друге місце у турнірній таблиці. Однак в Арсеналу (13), Кристал Пелас (12) і Сандерленда (11) є по матчу в запасі. Лідс (8) – 12-й.
АПЛ, сьомий тур
Лідс – Тоттенгем 1:2
Голи: Окафор, 34 – Тель, 23, Кудус, 57
Лідс: Дарлоу, Боґл (Джастін, 89), Родон, Стрейк, Ґудмундссон (Нмеча, 79), Лонґстафф, Ампаду, Штах (Танака, 67), Ааронсон (Гаррісон, 67), Калверт-Льюїн, Окафор (Піру, 79)
Тоттенгем: Вікаріо, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоґі, Пальїнья, Бентанкур, Кудус (Джонсон, 90+1), Сімонс (Рішарлісон, 74), Одобер (Данзо, 85), Тель (Сарр, 74)
Попередження: Ампаду, 52, Окафор, 65 – Кудус, 22, Пальїнья, 41, Ромеро, 65
Матеріали по темі
Повторення Петракова? Збірна України має неймовірну серію на чемпіонатах світу U-20
близько 15 годин тому