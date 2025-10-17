Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін опинився у сфері інтересів Астон Вілли, повідомляє fotbolltransfers.

За даними джерела, англійський клуб розглядає 26-річного голкіпера як потенційну заміну Еміліано Мартінес. Реал готовий розлучитися з Луніним за пропозицією в діапазоні від 25 до 30 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Андрій Лунін ще не з'являвся на полі ні за клуб, ні за національну команду. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.

У найближчому турі чемпіонату Іспанії мадридці вирушать у гості до Хетафе. Матч відбудеться 19 жовтня, початок заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Лунін отримав від спонсора Реала новий автомобіль.