У 15 турі турецької Суперліги Трабзонспор на виїзді здобув перемогу над Гезтепе з рахунком 2:1.

З перших хвилин у складі команди з Трабзона вийшли українські футболісти Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Данило Сікан залишився в запасі і з'явився на полі лише наприкінці матчу на кілька хвилин.

Гезтепе зумів скоротити відставання на останніх хвилинах, скориставшись видаленням Вагнера Піни та граючи в більшості, але господарям не вдалося відібрати очки. Трабзонспор утримав переможний результат та заробив три очки.

Чемпіонат Туреччини. 15-й тур

Гезтепе – Трабзонспор – 1:2

Голи: Денніс, 85 – Мучі, 46, 76

Раніше стало відомо, що Батагова визнали найкращим захисником в чемпіонаті Туреччини.