Асист Зубкова допоміг Трабзонспору здолати Гезтепе
В цьому матчі зіграли три українці
близько 1 години тому
Олександр Зубков/фото: Трабзонспор
У 15 турі турецької Суперліги Трабзонспор на виїзді здобув перемогу над Гезтепе з рахунком 2:1.
З перших хвилин у складі команди з Трабзона вийшли українські футболісти Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Данило Сікан залишився в запасі і з'явився на полі лише наприкінці матчу на кілька хвилин.
Гезтепе зумів скоротити відставання на останніх хвилинах, скориставшись видаленням Вагнера Піни та граючи в більшості, але господарям не вдалося відібрати очки. Трабзонспор утримав переможний результат та заробив три очки.
Чемпіонат Туреччини. 15-й тур
Гезтепе – Трабзонспор – 1:2
Голи: Денніс, 85 – Мучі, 46, 76
Раніше стало відомо, що Батагова визнали найкращим захисником в чемпіонаті Туреччини.