Трабзонспор упевнено здобув перемогу у домашньому матчі 4-го раунду Кубка Туреччини, обігравши Ванспор з рахунком 2:0. Другий тайм став ключовим для господарів, які зуміли двічі вразити ворота суперника.

Перший м’яч команда забила на 65-й хвилині. Український форвард Данило Сікан вчасно опинився у штрафному майданчику та відкрив рахунок, вивівши Трабзонспор уперед.

Під завісу матчу Ванспор пропустив вдруге. Після прострілу з флангу захисник гостей Мерт Чавушоглу невдало зіграв у власному карному майданчику і переправив м’яч у свої ворота — автогол на 84-й хвилині закріпив перевагу господарів.

Завдяки цій перемозі Трабзонспор продовжує боротьбу в Кубку Туреччини та очікуватиме суперника у наступному етапі.

Окрім Сікана, в основному складі Трабзонспора у матчі проти Ванспора грав Арсеній Батагов.

Також, Данило Сікан може залишити Трабзонспор і перейти у інший європейський клуб.

Кубок Туреччини. Кваліфікація. Фінал

Трабзонспор – Ванспор 2:0

Голи: Сікан, 65, Чавушоглу (автогол), 84