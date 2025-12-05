Батагова визнали найкращим захисником в чемпіонаті Туреччини
Українець продовжує прогресувати у складі Трабзонспора
близько 1 години тому
Арсеній Батагов/фото: Трабзонспор
Захисника Трабзонспора Арсенія Батагова визнано найкращим гравцем оборони чемпіонату Туреччини за підсумками листопада. Рейтинг склав статистичний портал Comparisonator Türkce.
Платформа враховувала різні ігрові показники захисників, а також їхній внесок у результат команди, присуджуючи кожному бали. Український футболіст впевнено очолив список із помітним відривом від конкурентів.
Рейтинг найкращих захисників Суперліги (за підсумками листопада)
- Арсеній Батагов (Трабзонспор) – 279
- Давінсон Санчес (Галатасарай) – 244
- Ахмет Огуз (Коджаеліспор) – 243
- Таха Алтікардеш (Гезтепе) – 236
- Йоан Андзуана (Коньяспор) – 228
У поточному сезоні Батагов провів 14 матчів у всіх турнірах та оформив дві результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Наполі готовий заплатити 20 мільйонів за Батагова.