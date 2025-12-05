Український нападник Трабзонспора Данило Сікан минулого літа був близьким до оренди в бельгійський Андерлехт.

За інформацією Football Hub, умови потенційної угоди влаштовували самого гравця, проте турецький клуб відмовився відпускати форварда без гарантованих зобов'язань щодо викупу. Трабзон наполягав або на повноцінному трансфері або на оренді з обов'язковим викупом, що не підійшло бельгійській стороні.

Повідомляється, що позиція клубу залишається незмінною. Тому, враховуючи нещодавні розмови про можливий інтерес Полісся, команді з Житомира, ймовірно, також доведеться розглядати варіант повноцінної покупки.

Цього сезону Сікан провів 11 ігор за Трабзонспор і відзначився двома точними ударами.

