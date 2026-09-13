Шахтар на виїзді зіграв унічию з ПСВ – 1:1 – у матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

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Півзахисник донецької команди Ізакі Сілва вийшов у стартовому складі та провів на полі 89 хвилин. На рахунку 19-річного футболіста – результативна передача на Глейкера Мендосу та вісім відборів м’яча.

За даними Squawka, Ізакі виконав найбільше відборів серед усіх футболістів, які взяли участь у першому турі турніру. Лише один гравець, окрім представника Шахтаря, перевищив позначку в п’ять відборів. Петер Покорний зі Славії здійснив сім таких дій.

Ліга чемпіонів-2026/27. Найбільше відборів у першому турі

1. Ізаке Сілва, Шахтар – 8 відборів

2. Петер Покорний, Славія – 7

3 – 10. Ніколас Зайвальд, Лейпциг – 5

3 – 10. Крістоффер Геуґен, Вікінг – 5

3 – 10. Крістіан Ромеро, Атлетіко – 5

3 – 10. Маркос Льоренте, Атлетіко – 5

3 – 10. Тимотеуш Пухач, Сабах – 5

3 – 10. Жоао Гомес, Астон Вілла – 5

3 – 10. Міка Мармоль, Феєноорд – 5

3 – 10. Ніко Пас, Комо – 5

Нагадаємо, Ізакі та ще три гравці Шахтаря викликані до збірної Бразилії.