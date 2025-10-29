Аталанта обмінялась голами з Міланом у дербі Ломбардії
«Россонері» пропустили вперед Наполі
близько 2 годин тому
Аталанта в рамках 9 туру Серії А вдома зустрічалась з Міланом. Гра у Бергамо завершилась з рахунком 1:1.
Дербі регіональних сусідів не обійшлось без забитих голів. Вже на старті поєдинку Річі змусив фанатів Аталанти занервувати, поступаючись в рахунку.
Підопічним Івана Юрича знадобилося півгодини, щоб відновити статус-кво. Дебютний гол Лукмана в сезоні може допомогти йому повернути праймову форму після невдалої спроби вибити трансфер з Бергамо.
Втрата очок на полі Аталанти коштувала команді Массіміліано Аллегрі лідерства, яке повернуло собі Наполі, обігравши Лечче (0:1).
Cерія А. 9 тур
Аталанта - Мілан 1:1
Голи: Лукман, 35 - Річі, 4
