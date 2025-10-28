Павло Василенко

Каталонська Жирона, кольори якої захищають українці Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат, в 1/64 фіналу Кубку Іспанії на виїзді перемогла клуб із п’ятого дивізіону країни Констансія – 3:2.

Головний тренер гостей Мічел залишив у запасі вінгера Віктора Циганкова та форварда Владислава Ваната, а в стартовому складі вийшов голкіпер Владислав Крапивцов.

В кінці першого тайму Жирона вийшла вперед завдяки точному удару Стуані. На 59-й хвилині на поле вийшов Циганков. Ванат вступив у гру на 75-й хвилині, а вже за дві хвилини потому Констансія зрівняла рахунок.

У додатковий час Жирона знову вийшла вперед. Причому гол зробили українці. Ванат віддав, а Циганков забив. Згодом Влад теж відзначився у воротах суперника. Наприкінці гри гшосподарі відіграли один м'яч, але на підсумок матчу це вже не вплинуло.

Кубок Іспанії, 1/64 фіналу

Констансія – Жирона – 2:3

Голи: Сосіас, 77, Жарді, 119 – Стуані, 39, Циганков, 103, Ванат, 108.