Рома та Лаціо зійшлись в дуелі за чемпіона Європи
Всі деталі переходу
36 хвилин тому
Джакомо Распадорі / Фото - Getty Images
Нападник Атлетіко та збірної Італії Джакомо Распадорі може повернутись на батьківщину, Sky Sports.
У послугах переможця Євро-2020 зацікавлені два римських клуби. Рома розглядає варіант з орендою плюс опція викупу, натомість Лаціо готові одразу дати гроші, реінвестувавши кошти з продажу Валентіна Кастельяноса в Вест Гем.
Атлетіко готовий відпустити Распадорі, повернувши витрачені 22 мільйони євро на його трансфер.
За півроку в Іспанії Джакомо провів 14 матчів: 1 гол, 3 асисти.
Рома відмовилася відпускати Довбика в Дженоа до Малиновського.