Італійський захисник Аталанти Джорджо Скальвіні і цього літа перебував у центрі уваги багатьох клубів з топових європейських чемпіонатів, незважаючи на те, що до закінчення його контракту з бергамською командою залишається ще три роки.

Особливий інтерес до 21-річного футболіста виявили Челсі та Ньюкасл. Англійські клуби зробили офіційні пропозиції - 60 мільйонів євро та 40 мільйонів євро відповідно.

Однак керівництво Аталанти відмовилося від таких великих сум і дало зрозуміти, що не готове до переговорів у це трансферне вікно, про повідомив Ніколо Скіра.

Тепер клуб має намір зосередитися на переговорах щодо продовження угоди зі своїм вихованцем упродовж нинішнього сезону.

У кампанії, що стартувала, Скальвіні вже провів три поєдинки і відзначився одним голом. Раніше Аталанта здобула розгромну перемогу у матчі чемпіонату Італії.