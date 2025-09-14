Аталанта здобула першу перемогу в сезоні, а Удінезе мінімально здолав Пізу
Завершилися два матчі чемпіонату Італії
41 хвилину тому
У третьому турі італійської Серії А Аталанта приймала Лечче, а Удінезе зіграв на виїзді з дебютантом чемпіонату Пізою.
Команда Івана Юрича на домашньому полі впевнено обіграла Лечче, здобувши першу перемогу під керівництвом хорватського тренера.
Голами у Аталанти відзначилися Джорджо Скальвіні, Нікола Залевскі та двічі Де Кателаре. У гостей відзначився лише Конан Ндрі, а підсумковий рахунок зустрічі – 4:1 на користь Аталанти.
Аталанта — Лечче 4:1
Голи: Скальвіні, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевські, 70 - Ндрі, 82
Удінезе на старті сезону продовжує залишатися непереможеним. Цього разу команда Кости Руньїча мінімально обіграла Пізу, єдиний гол у матчі забив нападник фріульців Коста Браво.
Піза — Удінезе 0:1
Гол: Браво, 14
