У третьому турі італійської Серії А Аталанта приймала Лечче, а Удінезе зіграв на виїзді з дебютантом чемпіонату Пізою.

Команда Івана Юрича на домашньому полі впевнено обіграла Лечче, здобувши першу перемогу під керівництвом хорватського тренера.

Голами у Аталанти відзначилися Джорджо Скальвіні, Нікола Залевскі та двічі Де Кателаре. У гостей відзначився лише Конан Ндрі, а підсумковий рахунок зустрічі – 4:1 на користь Аталанти.

Аталанта — Лечче 4:1

Голи: Скальвіні, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевські, 70 - Ндрі, 82

Удінезе на старті сезону продовжує залишатися непереможеним. Цього разу команда Кости Руньїча мінімально обіграла Пізу, єдиний гол у матчі забив нападник фріульців Коста Браво.

Піза — Удінезе 0:1

Гол: Браво, 14