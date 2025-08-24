Ювентус у меншості переміг Парму, Аталанта розписали мирову з Пізою
Зіграно два матчі у чемпіонаті Італії
близько 1 години тому
Фото - ФК Ювентус
У поєдинку першого туру Серії А Ювентус на своєму стадіоні приймав Парму. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.
М’ячі були забиті у другому таймі – відзначилися Девід та Влахович. Відзначимо, що Ювентус догравав зустріч меншості з 83-ї хвилини після вилучення Камб'ясо.
У паралельному матчі Аталанта вдома зіграла внічию з Пізою – 1:1.
Серія А, 1-й тур
Ювентус – Парма – 2:0
Голи: Девід, 59, Влахович, 84.
Аталанта – Піза – 1:1
Голи: Скамакка, 50 – Гін, 26 – автогол.
