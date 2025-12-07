Сергій Разумовський

У 15-му турі іспанської Ла Ліги Атлетік Більбао у рідних стінах сенсаційно здолав мадридський Атлетико.

Баски провели активний та енергійний матч, що дозволяє команді наблизитися до єврокубкових позицій. Вирішальний гол на 85-й хвилині забив Алекс Беренгер, точно пробивши з лівої ноги після передачі Ніко Вільямса. Перед цим Сімон відбив небезпечний удар Сьорлота – один із небагатьох моментів гостей.

Господарі з перших хвилин демонстрували високий темп і створювали моменти через Сансета, Аресо та Гурузету. «матрацники» відповіло лише епізодами, як-от ударом Альмади, який парирував Сімон. Атлетік активно атакував через Сансета та Ніко Вільямса, хоча в першому таймі господарям бракувало точності у завершенні. Негативним моментом стала травма Емеріка Ляпорта.

У другому таймі Атлетік зберіг інтенсивність і продовжував тиснути, створюючи гострі моменти, зокрема після швидких виходів у контратаку. Найкращий шанс змарнували Сансет і Ніко Вільямс після швидкого введення м’яча від Сімона. Однак наприкінці зустрічі тиск господарів приніс результат – гол Беренгера забезпечив заслужену перемогу команди.

До вашої уваги огляд матчу.

Атлетико залишився з 31 очком у турнірній таблиці, проте в будь-якому разі залишиться у зоні Ліги чемпіонів. Атлетік (23) наблизився до єврокубків.

Ла Ліга, 15-й тур

Атлетік – Атлетико 1:0

Гол: Беренгер, 85

Атлетік: Сімон, Берчіче, Аресо (Горосабель 82), Лапорт (Вівіан 33), Паредес, Хаурегісар, Руїс де Галаррета (Рего 66), Сансет (Ісета 82), Вільямс, Беренгер, Гурусета (Гомес 66)

Атлетико: Облак, Ганцко, Моліна, Лангле (Руджері 62), Пубіль, Барріос, Ґаллагер (Коке 46), Альмада (Сьорлот 62), Гонсалес (Распадорі 72), Сімеоне, Альварес (Грізманн 66)

Попередження: Хаурегісар, Руїс де Галаррета, Ляпорт – Ґаллагер, Коке