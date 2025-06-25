Атлетік Більбао може перешкодити переходу Ніко Вільямса до Барселони. Як повідомляє Cadena SER, керівництво баскського клубу готує офіційне звернення до Ла Ліги та Королівської іспанської футбольної федерації з проханням призупинити можливість трансферу, поки Барселона не повернеться до фінансового правила 1 до 1.

За інформацією джерела, президент Атлетіка Йон Уріарте та генеральний директор Йон Берасатегі, які наразі перебувають у Мадриді у справах жіночої ліги, планують ініціювати аудит усіх фінансових операцій каталонського клубу. У Більбао підозрюють, що Барса досі має труднощі з дотриманням фінансового фейр-плей.

Раніше повідомлялося, що Барселона готується активувати клаусулу у розмірі 62 мільйони євро вже 1 або 2 липня, щоб витрати були зараховані на наступний фінансовий рік.

Ніко Вільямс вже передав через агента своє бажання приєднатися до каталонського клубу. Проте під час продовження контракту минулого року Атлетік не давав гравцеві жодних обіцянок щодо спрощеного трансферу. Баскський клуб готовий до відкритої конфронтації з Барселоною.